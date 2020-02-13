Любовница Остапчука рассуждает о доверии в паре: «Я его телефон не проверяю»

Новая спутница Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина, выложила в Instagram провокационный пост на тему доверия в паре. Девушка объяснила, почему считает неправильным проверять телефон своего мужчины.

«Если мы залезли в телефон партнера, мы уже находимся в эмоциональном состоянии и пытаемся что-то там найти! А найдя, каждая или каждый ли, сможет ли переварить эту информацию? Или еще хуже, если надо будет делать шаги в сторону „расхода“?! Сможете?» — написала Кристина.

И добавила, что изначально доверие в паре — это чистый белый лист, который портится из-за регулярных подозрений.

По версии сайта Clutch.ua, любовница Остапчука не просто так решила высказаться о взаимном доверии в паре. Вероятно, девушка недвусмысленно намекала экс-супруге возлюбленного на ее некорректное поведение.

Instagram @kristygor, @vova_ostapchuk

Владимир Остапчук и его бывшая жена Елена Войченко подали на развод 22 октября 2019 года. В одном из своих интервью Елена призналась: она не смогла простить измен, поэтому решила разорвать отношения. Шоумен всячески открещивался от подобных обвинений, пока в сети не оказались фото любовников, отдыхавших вместе на курорте в Куршавеле.

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