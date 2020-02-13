Свежее фото Натальи Подольской напугало пользователей сети: «На себя не похожа»

Певец Владимир Пресняков опубликовал пост в Instagram, посвященный супруге. Под свежим фото Натальи Подольской красовалась надпись: «Скучаю очень». Обычный, на первый взгляд, снимок буквально шокировал пользователей сети. Под записью один за другим стали появляться комментарии в духе: «Что с ней?!», «На себя не похожа» и «После всех операций не узнать».

Instagram @! presnyakovvladimir

Позже к обсуждению подключились преданные поклонники Подольской.

«Набросились на фото. При чем тут пластическая хирургия?! На Ветлицкую похожа? Да сейчас молодое поколение ее не знает, говорят они мне, что на Подольскую похожа… Просто бывает в лицах некоторая схожесть!», — написал один из защитников в ответ на грубые высказывания.

Подобная реакция встречается не впервые. Похоже, фанаты знаменитостей способны сделать сенсацию из чего угодно. Именно поэтому многие звезды предпочитают исключить любое общение с поклонниками. Так, например, балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще закрывает комментарии под своими публикациями в Instagram, чтобы не стать героиней очередных сплетен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Волочкова вновь шокировала своих подписчиков.