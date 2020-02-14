Стало известно, на какую должность перейдет экс-глава Калужской области
Руководивший регионом более 20 лет Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию.
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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова.
Он руководил регионом 20 лет. Настолько успешно, что эксперты говорили о «калужском чуде». Президент принял его отставку «по собственному желанию».
«Надо уступить дорогу молодежи. Обязательно буду помогать своему преемнику. Я продолжу работу на благо Калужской области и своего Отечества», — заявил Артамонов, при этом добавив, что расслабляться нельзя даже при условиях отсутствия в регионе глобальных проблем.
Временно исполняющим обязанности главы региона президент России назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу. Ему 47 лет, более 20 лет работал на различных руководящих должностях муниципального и областного уровня. Шапша уже выдвинул экс-губернатора Артамонова на пост сенатора от региона.
Выборы нового главы региона состоятся 13 сентября в Единый день голосования.
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