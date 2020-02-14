Стало известно, на какую должность перейдет экс-глава Калужской области

Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова.

Он руководил регионом 20 лет. Настолько успешно, что эксперты говорили о «калужском чуде». Президент принял его отставку «по собственному желанию».

«Надо уступить дорогу молодежи. Обязательно буду помогать своему преемнику. Я продолжу работу на благо Калужской области и своего Отечества», — заявил Артамонов, при этом добавив, что расслабляться нельзя даже при условиях отсутствия в регионе глобальных проблем.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент России назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу. Ему 47 лет, более 20 лет работал на различных руководящих должностях муниципального и областного уровня. Шапша уже выдвинул экс-губернатора Артамонова на пост сенатора от региона.

Выборы нового главы региона состоятся 13 сентября в Единый день голосования.