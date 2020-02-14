Учитель прочел в классе неприличное стихотворение Есенина. Теперь у него проблемы
Алексей Никитин наизусть рассказал «Исповедь хулигана», чем привел в восторг большую часть учеников. Но, к сожалению, не всех.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Gritsuk, 5-tv.ru
В центре громкого скандала — петербургский преподаватель. Учитель прочитал восьмиклассникам «Исповедь хулигана» Сергея Есенина. Произведение, в котором используются нелитературные слова, дети и руководство школы восприняли неоднозначно — сочли это хулиганской выходкой самого литератора.
Проблемы начались, как только видео, снятое учениками, попало к директору школы. Там Никитин якобы «страшно кривляется» и показывает то самое причинное место, которое фигурирует в тексте Есенина.
Подробнее — в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Александра Лисицына.
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