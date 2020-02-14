Финансиста ИГ*, собравшего более 25 миллионов рублей, задержали в Москве

Финансист террористической группировки ИГ* задержан в Московской области. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина осуществлял сбор и переправку денежных средств на нужды организации. По предварительным данным, злоумышленник собрал на нужды боевиков более 25 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.По версии следствия, уроженец киргизского города Ош Исломбек Парпиев и его знакомый Мухаммадазиз Ишматов за вознаграждение согласились нанести на здания в исторической части Петербурга граффити экстремистской направленности.

* — запрещена в РФ.