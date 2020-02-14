Алексей Морозов избран новым президентом КХЛ

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов избран новым президентом Континентальной хоккейной лиги. Об этом стало известно из пресс-релиза.

Ранее данный пост занимал Дмитрий Чернышенко. После смены российского правительства он был назначен вице-премьером.

Алексей Морозов с 2015 года занимал должность президента Молодежной хоккейной лиги. С 2016-го года он был избран президентом московского клуба «Крылья Советов», чьим воспитанником является.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Чернышенко — генеральный директор и председатель правления «Газпром-медиа» и бывший президент КХЛ — назначен заместителем главы правительства.