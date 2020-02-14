Мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов-десантников, открыли в Ленобласти

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В него вошли монумент под названием «Гвардейцам всех поколений» и два бюста — бойцам Владимиру Купцову и Александру Исаеву, погибшим на Северном Кавказе.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров, 5-tv.ru

В городе Кировск Ленинградской области торжественно открыли памятники воинам-десантникам. Это монумент под названием «Гвардейцам всех поколений» и два бюста — бойцам Владимиру Купцову и Александру Исаеву, погибшим на Северном Кавказе.

Мемориальный комплекс посвящен подвигу легендарной шестой роты ВДВ. В этом году исполняется 20 лет с того дня, как псковские десантники героически вступили в неравный бой с двумя тысячами боевиков в Аргунском ущелье. Из девяноста солдат и офицеров тогда выжили только шестеро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тверской области начали установку монумента Советскому солдату. 

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