Мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов-десантников, открыли в Ленобласти
В него вошли монумент под названием «Гвардейцам всех поколений» и два бюста — бойцам Владимиру Купцову и Александру Исаеву, погибшим на Северном Кавказе.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров, 5-tv.ru
В городе Кировск Ленинградской области торжественно открыли памятники воинам-десантникам. Это монумент под названием «Гвардейцам всех поколений» и два бюста — бойцам Владимиру Купцову и Александру Исаеву, погибшим на Северном Кавказе.
Мемориальный комплекс посвящен подвигу легендарной шестой роты ВДВ. В этом году исполняется 20 лет с того дня, как псковские десантники героически вступили в неравный бой с двумя тысячами боевиков в Аргунском ущелье. Из девяноста солдат и офицеров тогда выжили только шестеро.
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