Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение республики в обмен на единые цены на энергоносители.

Как сообщило агентство БелТА, Лукашенко в ходе рабочей поездки в Светлогорск Гомельской области также высказал уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

По его словам, Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.

«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — сказал он на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Лукашенко добавил, что создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.

«(Обсуждаем — прим.ред.) чисто экономические вопросы по интеграции», — пояснил Лукашенко.

К 1 ноября 2019 года российская и белорусская стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. В документы вошли, в частности, унификация налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынка и прочее. Полностью документы обнародованы не были. К декабрю 2019 года правительства обеих стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения.

Минск связывает углубление интеграции с Москвой со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра РФ, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года, вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись 7 февраля в Сочи.