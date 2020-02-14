Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент республики утверждает, что речь идет о единых ценах на энергоносители.
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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение республики в обмен на единые цены на энергоносители.
Как сообщило агентство БелТА, Лукашенко в ходе рабочей поездки в Светлогорск Гомельской области также высказал уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.
По его словам, Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.
«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — сказал он на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
Лукашенко добавил, что создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.
«(Обсуждаем — прим.ред.) чисто экономические вопросы по интеграции», — пояснил Лукашенко.
К 1 ноября 2019 года российская и белорусская стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. В документы вошли, в частности, унификация налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынка и прочее. Полностью документы обнародованы не были. К декабрю 2019 года правительства обеих стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения.
Минск связывает углубление интеграции с Москвой со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра РФ, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года, вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись 7 февраля в Сочи.
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