  1. Пятый канал
  4. Песков прокомментировал переговоры с Белоруссией по нефти

Песков прокомментировал переговоры с Белоруссией по нефти

, 23:22 | Светлана Шевченко 34

В Минске заявили, что им не нужны особые условия, а «черное золото» они планируют приобретать «по мировым котировками и не хуже».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись в Сочи.

«Вы знаете, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития наших двусторонних отношений. И Россия остается суверенным государством, и Белоруссия остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом, он подчеркнул, что несмотря на то, что каждый из них защищает интересы своих стран, что очевидно, «вместе они собираются во имя наших общих союзных интересов».

В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил Sputnik Беларусь, что Минску не нужны особые условия, а «черное золото» они планируют приобретать «по мировым котировками и не хуже». По его словам, именно такую позицию на переговорах озвучивал Александр Лукашенко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на прежних условиях — по ценам 2019 года. Что касается нефти, то она будет поставляться уже без скидок.

Читайте также

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в республику

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.47
0.67 69.63
0.55
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Последние новости

23:54
Жена Джигана прокомментировала слухи о рождении четвертого ребенка
23:40
Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать
23:26
Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону
23:22
Песков прокомментировал переговоры с Белоруссией по нефти
23:08
«Мама спит, она устала»: Анна Нетребко опубликовала трогательное фото с сыном
22:53
Психически неуравновешенный американец намеревался убить Трампа у Белого дома

Сейчас читают

«Воу, красотка, полегче!» — жена Прилучного снялась в пиджаке на голое тело
Жительница Подмосковья подозревает, что на ее машину упал метеорит
«Какая женщина!» — Пегова исполнила страстное ча-ча-ча в клипе Агутина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]