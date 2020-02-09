Песков прокомментировал переговоры с Белоруссией по нефти

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись в Сочи.

«Вы знаете, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития наших двусторонних отношений. И Россия остается суверенным государством, и Белоруссия остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом, он подчеркнул, что несмотря на то, что каждый из них защищает интересы своих стран, что очевидно, «вместе они собираются во имя наших общих союзных интересов».

В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил Sputnik Беларусь , что Минску не нужны особые условия, а «черное золото» они планируют приобретать «по мировым котировками и не хуже». По его словам, именно такую позицию на переговорах озвучивал Александр Лукашенко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на прежних условиях — по ценам 2019 года. Что касается нефти, то она будет поставляться уже без скидок.