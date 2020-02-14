Уголовное дело возбудили в Москве после просьбы подростков забрать их из семьи
Родители истязали детей в течение нескольких лет. Мать уже задержали.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ron Nickel / Design Pics, СК РФ
В отношении родителей, чьи дети пришли в одну из больниц Москвы с просьбой забрать их из семьи, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
«По факту истязаний и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. По данным следствия, родители в течение нескольких лет причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним детям», — сказала Иванова.
По ее словам, подростков доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Мать детей уже нашли. Ее доставили в следственный отдел. Отца ищут.
«В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания несовершеннолетних в семье и детально разберутся во всех обстоятельствах и причинах произошедшего. Расследование продолжается», — заключила представитель столичного СК.
Как сообщал 5-tv.ru, с просьбой о помощи в больницу пришли 14-летний мальчик и 15-летняя девочка. Они оказались братом и сестрой. У обоих диагностировали ушибы, у последней — еще и сотрясение мозга.
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