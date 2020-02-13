Двое подростков в Москве, придя в поликлинику, попросили забрать их из семьи

Двое подростков пришли в столичную больницу, пожаловались на систематические побои со стороны родителей и попросили изъять их из семьи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, брат и сестра были госпитализированы.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото одного из подростков — 14-летнего Радмира Т.

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Также известно, что они обратились в медучреждение в районе Щукино.

СКР организовал проведение доследственной проверки.

По неподтвержденной информации, у подростка и 15-летней сестры Марии Т. врачи диагностировали ушибы, а у нее еще сотрясение мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге над шестилетней девочкой издевались родители.