С талией меньше 120 сантиметров не пускали: в Мексике прошла гонка тяжеловесов

В Мексике прошла гонка тяжеловесов

В Мексике прошли гонки, где сантиметровая лента оказалась важнее секундомера! Критерии выставили жесткие — тем, чья талия была меньше 120 сантиметров, до соревнований не допустили.

Перед регистрацией участников тщательно измерили и взвесили. Судьи проверяли каждый сантиметр, а зрители тем временем подбадривали будущих чемпионов. Те, кто успешно прошел «таможню» на входе, отправились на трассу.

После чего десять тяжеловесов рванули к финишу, стараясь обогнать соперников и, главное, собственные животы. Жители активно подбадривали будущих чемпионов.

Победителю за этот выдающийся забег достался денежный приз — полторы тысячи песо, это почти восемь тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эфиопский бегун Йомиф Кеджелча установил новый мировой рекорд в полумарафоне на соревнованиях в Буэнос-Айресе, преодолев 21,1 километра за 56 минут 51 секунду. 29-летний спортсмен улучшил достижение угандийца Джейкоба Киплимо, который в марте пробежал полумарафон в Лиссабоне за 57 минут 20 секунд.

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