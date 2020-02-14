Ясновидящая Кажетта запретила создавать копию Гурченко: «Она покоя не найдет!»

Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров признался: ради нового проекта он «воскресит» Людмилу Гурченко. Конечно, не буквально, но фигурально — создаст ее голографическую версию. Узнав об этом, поклонники великой актрисы впали в ступор, а известные маги выступили с предупреждением: «Духов будить опасно!».

Так, ясновидящая Кажетта Ахметджанова в комментарии 5-tv.ru заявила: тому, кто захотел «воскресить» Гурченко, стоит остерегаться серьезных последствий.

«Когда человек умирает, его фантомное поле остается в тонких мирах. Если у человека была сильная энергия, она начинает преследовать тех, кто беспокоит. Шаманы это не одобряют. Как-будто будишь дух того, кто умер», — пояснила маг.

Кажетта обратила внимание, что Людмила Гурченко была светлой, любвеобильной и творческой женщиной. Поэтому вряд ли способна принести горе тому, кто задумал поиграть с ее образом. Однако ничего хорошего в этой задумке нет.

«Я бы не хотела будить духов таких сильных личностей. Ни она покоя не найдет, ни этот создатель. Знаете, они же мстят с того мира», — резюмировала ясновидящая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звездный диетолог Марият Мухина нашла общую причину смерти Гурченко, Началовой и Гундаревой.