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Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

, 0:26 | Карина Бернтгольц Видео 458

По словам Марият Мухиной, представители шоу-бизнеса нередко начинают следовать неверно составленному рациону питания и подрывают свое здоровье.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov

Тема:
Юлия Началова 157

Звездный диетолог Марият Мухина объяснила смерть певицы Юлии Началовой, актрисы Натальи Гундаревой и артистки Людмилы Гурченко схожими причинами. По словам специалиста, все три медийные персоны придерживались определенных диет, которые подорвали их здоровье.

Мухина вспомнила, что близкие Гундаревой рассказывали, как звезда покупала специальные таблетки для похудения. В свою очередь, Началова тоже пыталась самостоятельно сбросить лишние килограммы, следуя интернет-советам, и в результате оказалась в больнице, считает диетолог.

Что касается Гурченко, то, по мнению специалиста, правильное питание могло бы продлить артистке жизнь. Если бы, вместо того, чтобы себя ограничивать, знаменитость снабжала организм необходимыми веществами, ей удалось бы справиться с болезнью, уверена Марият.

«Она всю жизнь сидела на диете. Ее надо было корректировать. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала, потому что была на самостоятельной диете», — цитирует диетолога Teleprogramma.pro.

Специалист напомнила, что, прежде чем ограничивать свой рацион питания, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Он поможет рассчитать норму белка и похудеть без вреда для организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

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Юлия Началова 157
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