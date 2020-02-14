Лолите стало плохо после выступления в Кремле в день святого Валентина

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Светлана Шевченко
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По предварительной информации, певица сначала закашлялась, а потом чуть не упала на ступеньках в фойе.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, Instagram @andreymedia, @mikhaylovanatasha1

Лолите стало плохо после выступления в Кремле в день святого Валентина. Об этом сообщает телеграм-канал KP.RU.

По предварительной информации, певица сначала закашлялась во время интервью, прервала его, а потом чуть не упала на ступеньках в фойе. На кадрах видно, что Лолите помог некий мужчина, возможно из ее окружения.

По словам издания, звезда объяснила свое плохое самочувствие аллергией, спровоцированной дымом на сцене.

14 февраля в Кремле проходит концерт звезд российской эстрады ко дню всех влюбленных от телеканала Муз-ТВ.

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