Москвичка показала грудь в метро незнакомцу и была избита его приятелем

Жительница Москвы была избита пассажиром столичного метрополитена за то, что показала грудь своему новому знакомому. Об этом сообщила пользовательница «ВКонтакте» под ником Карина Графенберг, попросив о максимальном репосте.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля. Компания из пяти человек ехала в полупустом вагоне в хорошем настроении. В какой-то момент к одной из девушек подошел молодой парень с предложением познакомиться.

«Он подсел к ней рядом, они стали разговаривать. Он попросил ее показать грудь для фото, она показала», — без церемоний написала Карина.

По ее словам, этот жест очень не понравился знакомому молодого человека, который сидел в другом конце вагона. Бородатый мужчина примерно 25 лет начал оскорблять раскованную москвичку и требовать ее ухода из вагона.

«Она сказала, что выходить мы не будем, и, если ему что-то не нравится, он может сам пересесть. Тогда он подскочил с места, подошел к подруге, и стал бить ее кулаком по лицу», — продолжила историю Графенберг.

Девушка отметила, что пыталась заступиться за подругу, но недовольный пассажир ее оттолкнул. Завершили потасовку сотрудники полиции. Они вывели всех участников конфликта из вагона и начали опрос. Нападавший решил ничего не объяснять и попытался скрыться. В итоге его задержали.

«У моей подруги рассечена губа, отколот кусок зуба, лицо с двух сторон опухло от гематом, поврежден глаз. У меня синяки на теле», — рассказала москвичка об итогах медицинского освидетельствования.

В заключение она добавила, что написала заявление на обидчика, и призвала придать ее историю максимальной огласке. Девушка считает, что «виновный должен быть наказан».

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в метро Москвы — бездомный без причины до полусмерти избил прохожего в подуличном переходе станции «Киевская».