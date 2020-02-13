Бездомный беспричинно до полусмерти избил мужчину в переходе метро

Бездомный сильно избил мужчину в подуличном переходе станции метро «Киевская» в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, причины для жестокости у него не было.

Драка произошла в ночь на 12 февраля. Агрессор нанес жертве множество ударов руками и ногами в область головы и туловища.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на лице, множественные переломы ребер и другие повреждения.

По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний мужчина без определенного места жительства. Он рассказал, что прилетел в Москву в 2017 году из Владивостока. Ночует в районе Киевского вокзала, проживает на случайные заработки. Причину своих действий назвать затруднился.