«Британская Кардашьян» в латексном БДСМ-боди поздравила фанатов с Днем всех влюбленных

«Британская Кардашьян» 24-летняя Деми Роуз оригинально поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных. Модель опубликовала в Instagram серию откровенных фотографий, на которых позирует в красных латексных боди, гартерах, чокере и длинных перчатках.

На снимках манекенщица во всей красе продемонстрировала свои пышные формы и тонкую талию, благодаря которым и приобрела любовь фолловеров.

«Не твой Валентин», — подписала пост знаменитость.

Instagram @demirose

Поклонникам Деми Роуз ее эротическая фотосессия явно понравилась. Публикация быстро получила более 200 тысяч отметок «мне нравится» и около двух тысяч восторженных комментариев.

«Остановись, красотка!»

«Просто увидев тебя, я уже начинаю дрожать»;

«Дьявол, до чего же хороша!»

«Вы открыли овощной магазин? Или откуда эти персики?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» вскружила голову фанатам снимком в боди из ванной.