«Британская Кардашьян» в латексном БДСМ-боди поздравила фанатов с Днем всех влюбленных
24-летняя Деми Роуз во всей красе продемонстрировала свои пышные формы и тонкую талию.
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Фото, видео: Instagram @demirose
«Британская Кардашьян» 24-летняя Деми Роуз оригинально поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных. Модель опубликовала в Instagram серию откровенных фотографий, на которых позирует в красных латексных боди, гартерах, чокере и длинных перчатках.
На снимках манекенщица во всей красе продемонстрировала свои пышные формы и тонкую талию, благодаря которым и приобрела любовь фолловеров.
«Не твой Валентин», — подписала пост знаменитость.
Поклонникам Деми Роуз ее эротическая фотосессия явно понравилась. Публикация быстро получила более 200 тысяч отметок «мне нравится» и около двух тысяч восторженных комментариев.
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«Просто увидев тебя, я уже начинаю дрожать»;
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«Вы открыли овощной магазин? Или откуда эти персики?» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» вскружила голову фанатам снимком в боди из ванной.
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