«Ми-ми-мишная же!» Боярская облачилась в уютный розовый свитер
34-летняя актриса трогательно поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных.
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Фото, видео: Instagram @lizavetabo
Российская актриса Елизавета Боярская поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных в Instagram. 34-летняя кинодива опубликовала снимок, на котором позирует в уютном розовом свитере. Образ звезды идеально дополнили брендовая сумочка и множество украшений. Фотографию в нежных тонах артистка сопроводила трогательными словами поздравлений.
«Влюблена в жизнь! В небо, в Солнце, во вселенную! Влюблена в семью, друзей и работу! С Днем Влюбленных! Празднуйте его каждый день!» — подписала пост знаменитость.
Поклонникам Елизаветы Боярской опубликованное фото и сопроводившие его слова показались очень трогательными. Подписчики высоко оценили вкус любимицы и похвалили ее за идеальный выбор наряда для фотосессии. Очень быстро праздничный пост набрал более 30 тысяч лайков.
«Такая славная! Очень милое фото!»
«Вы сама прелесть!»
«Очень нежно и мило»;
«Ми-ми-мишная же!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Боярская показала себя без макияжа в отпуске.
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