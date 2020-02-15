«Ми-ми-мишная же!» Боярская облачилась в уютный розовый свитер

Российская актриса Елизавета Боярская поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных в Instagram. 34-летняя кинодива опубликовала снимок, на котором позирует в уютном розовом свитере. Образ звезды идеально дополнили брендовая сумочка и множество украшений. Фотографию в нежных тонах артистка сопроводила трогательными словами поздравлений.

«Влюблена в жизнь! В небо, в Солнце, во вселенную! Влюблена в семью, друзей и работу! С Днем Влюбленных! Празднуйте его каждый день!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @lizavetabo

Поклонникам Елизаветы Боярской опубликованное фото и сопроводившие его слова показались очень трогательными. Подписчики высоко оценили вкус любимицы и похвалили ее за идеальный выбор наряда для фотосессии. Очень быстро праздничный пост набрал более 30 тысяч лайков.

«Такая славная! Очень милое фото!»

«Вы сама прелесть!»

«Очень нежно и мило»;

«Ми-ми-мишная же!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Боярская показала себя без макияжа в отпуске.