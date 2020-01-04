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Красота внутри и снаружи: Елизавета Боярская показала себя без макияжа в отпуске

, 14:39 | Мия Субботина Фото 106

Актриса рассказала, как мечтает провести наступивший год.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Российской актрисе театра и кино Елизавете Боярской редко удается проводить время с семьей в полном составе и тем более выбираться с близкими в теплые страны. Но январские праздники стали исключением: артистка решила провести отпуск вдали от родины в компании мужа Максима Матвеева и детей: семилетнего Андрея и годовалого Григория.

В кадре телезвезда стоит на фоне океана и улыбается. Знаменитость предпочитает в отпуске не нагружать лицо косметикой, поэтому предстала в естественном образе. Снимок дочь Боярского разместила в своем Instagram-профиле.

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти „как год встретишь, так и проведешь“, но, если хотя бы немного будет похоже, будет круто!» — подписала пост звезда.

Instagram @lizavetabo

Поклонники с восторгом оценили новую публикацию Елизаветы и отметили, что даже без макияжа Елизавета очаровательно выглядит.

«Лиза красотка, больше отдыхайте семьей»;

«Просто нет слов очень шикарная, и красива»;

«Вы очаровательны!!!»;

«Вы такая красивая!!! И снаружи и в глазах!!!»;

«Какая фотография отличная, солнечная»;

Ранее 5-tv.ru писал о том, что петербургский Д’Артаньян отметил юбилей: Михаилу Боярскому — 70 лет.

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