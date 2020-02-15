Зеленский заявил в Мюнхене о желании провести выборы в Крыму
Президент Украины озвучил свои планы во время выступления на конференции по безопасности.
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Фото, видео: Офіс Президента України, Sven Hoppe/dpa/ТАСС
Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о желании Киева провести осенью этого года местные выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.
«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и на территории Крыма», — цитирует президента Украины РИА Новости.
Зеленский подчеркнул при этом, что сделать это невозможно без элементарных политических условий.
«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», — сказал политик.
Как ранее сообщал 5-tv.ru накануне Мюнхенской конференции Владимир Путин в ходе телефонного разговора поставил перед Владимиром Зеленским вопрос о серьезности намерений Киева выполнять Минские соглашения.
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