Зеленский заявил в Мюнхене о желании провести выборы в Крыму

Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о желании Киева провести осенью этого года местные выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и на территории Крыма», — цитирует президента Украины РИА Новости.

Зеленский подчеркнул при этом, что сделать это невозможно без элементарных политических условий.

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», — сказал политик.

Как ранее сообщал 5-tv.ru накануне Мюнхенской конференции Владимир Путин в ходе телефонного разговора поставил перед Владимиром Зеленским вопрос о серьезности намерений Киева выполнять Минские соглашения.