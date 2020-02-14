Путин прямо поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставил вопрос о серьезности намерений Киева выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», — говорится в сообщении Кремля.

Также отмечается, что лидеры затронули вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Стороны выразили готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

Разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе Киева.