Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после отъезда в Канаду

После отказа от королевских титулов и переезда в Канаду отношения между Меган Маркл и принцем Гарри изменились. Об этом сообщает источник издания People, который поддерживает тесные отношения со знаменитой парой.

Он твердо заявил, что герцоги Сассекские начали на другом континенте новую жизнь и их союз стал только крепче.

«Они без ума от любви и очень нежны друг с другом», — заявил близкий друг пары.

Главными приоритетами, по его словам, в жизни супругов сейчас стали — семейное счастье и благополучие любимого сына Арчи, которому Меган уделяет особое внимание, став для него «потрясающей матерью».

Однако не все разделяют мнение, что у пары все благополучно. Как сообщал ранее 5-tv.ru, экстрасенс, провидец, представитель сообщества Африканских колдунов Вуду в России Мастер Гахан утверждает, что внук королевы Великобритании Елизаветы II боится уйти от жены из-за нежелания еще большего проигрыша. По мнению экстрасенса Меган Маркл и принц Гарри будут страдать в собственных отношениях. При этом их брак будет длительным.

В середине января стало известно, что герцоги Сассекские с весны текущего года перестанут выполнять королевские обязанности и лишатся королевских титулов. Недавно они распустили весть свой лондонский персонал и закрыли офис в Букингемском дворце.