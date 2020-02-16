Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после отъезда в Канаду
В середине января стало известно, что герцоги Сассекские с весны текущего года перестанут выполнять королевские обязанности и лишатся королевских титулов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ik Aldama, 5-tv.ru
После отказа от королевских титулов и переезда в Канаду отношения между Меган Маркл и принцем Гарри изменились. Об этом сообщает источник издания People, который поддерживает тесные отношения со знаменитой парой.
Он твердо заявил, что герцоги Сассекские начали на другом континенте новую жизнь и их союз стал только крепче.
«Они без ума от любви и очень нежны друг с другом», — заявил близкий друг пары.
Главными приоритетами, по его словам, в жизни супругов сейчас стали — семейное счастье и благополучие любимого сына Арчи, которому Меган уделяет особое внимание, став для него «потрясающей матерью».
Однако не все разделяют мнение, что у пары все благополучно. Как сообщал ранее 5-tv.ru, экстрасенс, провидец, представитель сообщества Африканских колдунов Вуду в России Мастер Гахан утверждает, что внук королевы Великобритании Елизаветы II боится уйти от жены из-за нежелания еще большего проигрыша. По мнению экстрасенса Меган Маркл и принц Гарри будут страдать в собственных отношениях. При этом их брак будет длительным.
В середине января стало известно, что герцоги Сассекские с весны текущего года перестанут выполнять королевские обязанности и лишатся королевских титулов. Недавно они распустили весть свой лондонский персонал и закрыли офис в Букингемском дворце.
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