Рукотворный ад на земле: 75 лет со дня бомбежки Дрездена

В этот четверг весь мир вспоминал страшную бомбардировку Дрездена. 13-го февраля исполнилось 75 лет рукотворному аду на земле.

Англо-американская авиация три дня буквальна стирала город с лица земли. Жертвами атаки стали не менее 60-ти тысяч человек. Хотя до сих пор не утихают споры, что погибших было в два раза больше. И в подавляющем большинстве это были мирные жители.

В 40-х годах XX века Дрезден называли жемчужиной Саксонии или «Флоренцией на Эльбе». Это был город-музей с уникальными художественными ценностями. Все восторгались живописным положением Дрездена в долине реки Эльбы. Ну и конечно покоряла характерная барочная архитектура. «Музыка в камне», говорили тогда. Вот Дрезденский замок — резиденция саксонских князей и королей. 700 лет истории. Или «Фрауэнкирхе» — одна из наиболее значительных лютеранских церквей города. Потрясающей красоты 95-ти метровое сооружение. А вот легендарный Цвингер — архитектурный комплекс в стиле позднего барокко и неоренессанса. Именно здесь в Дрезденской картинной галерее хранились шедевры Рафаэля, Рубенса, Тициана и многих других. Пламя союзников уничтожило все эти здания. Командование Британии и США приняло решение разбомбить город, якобы чтобы затруднить переброску немецких войск на Восточный Фронт. 13-го февраля 796 самолетов королевских ВВС вылетели двумя волнами и сбросили полторы тысячи тонн фугасных и более тысячи тонн зажигательных бомб. 14-го февраля к ним присоединилась американская авиация. В общей сложности на Дрезден упали 3600 тонн бомб. Три дня на улицах города бушевал огненный смерч, один гигантский адский котел. Температура — полторы тысячи градусов. Единицы людей пережили этот геноцид. Те, кто чудом успел спрятаться в глубоких подвалах. На поверхности если не сгорали моментально — то просто задыхались, огонь выжег весь кислород. Согласно отчету дрезденской полиции, в городе сгорело 12 тысяч зданий. В том числе 31 торговая лавка, почти шесть с половиной тысяч магазинов, 31 гостиница, 26 трактиров, 3 театра, 11 церквей и 60 часовен, 19 больниц, 39 школ и один зоопарк. Где спрашивается здесь военные объекты, представляющие угрозу войскам союзников? Где склады вооружения, аэродромы, казармы. Тогда к чему было это зверство? Эта маниакальная методичность в буквально садистская изощренность с которой уничтожали мирное население. Максим Облендер об истинных причинах, которые толкнули союзников на этот шаг, и почему их потомки так же маниакально стараются эти причины скрыть.

Полторы тысячи градусов по Цельсию. Температура при которой плавится железо, а человеческая плоть и кости обращаются в пепел. В печах Освенцима было меньше. Пламя в полторы тысячи градусов охватило весь Дрезден 13 февраля 1945 в 22:14. Когда большинство жителей уже спали. В этом крематории площадью 300 квадратных километров, в который превратился город в считанные минуты, лишь чудом не погиб Бьорн Хирштайн. Тогда ему было пять лет. И вместо крестика на шее он носил вот этот жетон, как и другие дети Дрездена. На нем имя фамилия дата рождения.

Бьорн Хирштайн: «Если бы я умер или сгорел, благодаря жетону, было бы ясно, чье это тело. Но отец снял нам жилье в деревне. Оттуда мы видели, как горел Дрезден. Город, где были женщины и дети, ставшие целью».

30 километров от города, но Бьорн вспоминает, зарево пожара было видно как будто полыхало на соседней улице. Бомбы сыпались на столицу Саксонии без перерыва — причем сперва фугасные, чтобы пробить крыши зданий и обнажить деревянные перекрытия, а уже потом зажигательные с экспериментальным, недавно разработанным американскими учеными веществом — напалмом… а спустя время снова фугасные.

Джон Хиннерк Паль, экскурсовод дрезденского панометра: «Это была часть моральной бомбардировки. Это была британская идея разрушить город как таковой, не только культурные объекты. Специально разрушить город, жителей, чтобы достичь максимальной деморализации».

Весной 45-го военного значения Дрезден не представлял, здесь для фронта делали разве что сигареты. Железнодорожные узлы британцев и американцев, как окажется позже, тоже не интересовали. Бомбардировщики долетали до хорошо видного стадиона в центре города и уже оттуда веером расходились во все стороны и открывали бомболюки.

Алексей Фененко, политолог: «В инструкции королевских ВВС Черчилль премьер-министр четко говорил о том, что цель операции — демонстрация „советам“ мощи королевских военно-воздушных сил».

Максим Облендер, корреспондент: «Мгновение 13 февраля 45-го года запечатлела эта гигантская панорама. 105 метров ее окружность и 27 метров высота. Наверху масштаб примерно один к одному. Но ни одна современная панорама, ну одна виртуальная реальность не могут передать масштаб преступления против Дрездена, которое здесь не поняли и не простили по сей день».

— Это ужасно, я здесь увидел дом, в котором жил.

Историки отмечают, 75 лет назад именно здесь запад впервые применил тактику, которую потом будет использовать снова и снова… внезапно, без разбора и с максимальным ущербом. Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак… Чем больше людей погибнет, тем лучше. Чтобы помнили! Бьорн Хирштайн, мальчишка из 45-го, помнит.

Бьорн Хирштайн: «Я был в Лондоне, и увидел памятник генералу, который руководил этими атаками. Англичане возвели его, спустя 50 лет после войны. Вы представляете? Это то же самое, если немцы возведут памятник Герингу.

Максим Облендер, корреспондент: «Улица Ангеликаштрассе для Дрездена место знаковое. В 45-м году, считай, окраина города — самолеты противника подлетая сюда были уже почти пустыми. Бомбы, конечно, падали, но не так плотно, как в центре, здесь оставались островки спасения. Одним из таких был замок Альбрехтсберг, и по этой улице жители бежали к нему, это около километра. В подвалах замка было бомбоубежище. Специально в Дрездене их не строили, в городе не было военных заводов и стратегических объектов, никто и подумать не мог, что Британия и США решат стереть его с лица земли вместе с мирными жителями».

Урсула Эльснер: «На скамейках сидели только мертвые. По дороге только трупы. Ящики, коробки, но самое страшное — коляски. Младенцы в колясках не шевелились. Все были мертвы».

Урсула Эльзнер жила возле Фрауенкирхе, все жители района сразу бросились к церкви, в надежде, что по святым местам бить не будут. Но божьего гнева союзники не боялись — наоборот использовали купола и шпили как ориентиры. Не щадили и своих военнопленных. В Дрездене в феврале 45 из было несколько тысяч. Резкий подъем температуры в центре и холодный ветер с Эльбы и окраин породили огненный смерч — редчайшее явление — историки так и не могут точно подсчитать сколько же людей сгинуло в огне, говорят до 250 тысяч. В Хиросиме и Нагасаки, где спустя полгода американцы устроили новый огненный смерч — погибло меньше. Естественно, в Штатах и Британии цифры убитых в Дрездене сегодня принято занижать.

Борис Рыжов, профессор, ведущий программы «Неизвестная История»: «До войны в Дрездене жило 600 000 человек. Почти 200000 это всем известные данные беженцев прибыло туда в годы войны. Территория сплошного разрушения в четыре раза превысила зону сплошного разрушением в Нагасаки».

С землей сравняли 80 процентов зданий, рассказывает режиссер-документалист Эрнст Хирш.

Эрнст Хирш, режиссер-документалист: «США и Британия не хотели оставлять не разрушенной, подконтрольную русским область. Поэтому Дрезден разрушили. И еще: Дрезден был бы первым городом, куда бы попала атомная бомба, но она еще не была готова».

В его архиве — километры пленок, запечатлевших город довоенный и послевоенный. Но его личный тотем — эта.

Эрнст Хирш, режиссер-документалист: «Мать держала ее в кармане весь обстрел».

Маленький Эрнст шагает вместе с родителями. Эта и другие пленки оцифрованы — к нему часто обращаются кинематографисты за консультацией и он никогда не отказывает, но все чаще не понимает что в итоге получается у современных хроникеров. Вот, например, один из последних фильмов, 2006 года. Главный положительный герой картины — британский летчик — спокойно разгуливает сразу после бомбардировки по Фрауенкирхе, хотя еще несколько дней внутрь невозможно было зайти из-за невыносимого жара.

Эрнст Хирш, режиссер-документалист: «Это ложь, такого на самом деле не было, это была пропаганда, как и сегодня. Я не признаю все эти художественные фильмы».

В Дрезденской галерее согласны с режиссером, сейчас с запада слишком много вымысла. А за себя говорят факты. Когда одни стремились уничтожить все на корню, сжечь до тла, другие самоотверженно спасали историческое наследие… доставали из-под завалов разрушенные шедевры и тщательно восстанавливали.

Рональд Энке, заместитель директора дрезденской галереи старых мастеров: «Мы рады, что картины в Дрездене и что в 55-м мы получили работы из Советского союза. Это было сложное время — борьба между западом и Востоком и мы рады, что конец у этой истории такой — картины есть и есть возможность их выставлять и наслаждаться ими».

В реставрационных мастерских в России помнят рассказы старейших сотрудников, в каком состоянии были полотна эпохи возрождения и главный из них — Сикстинская Мадонна Рафаэля.

Ольга Тимерина заместитель генерального директора по научной, методической и выставочной работе из ВХНРЦ им. Грабаря: «Эти вещи вернулись в чудовищном состоянии, после тяжелейших условиях хранения, в которых они находились. Возникла угроза возникновения плесени на полотнах на графике».

А вот в Британии принято гордиться восстановленной церковью Фрауенкирхе. И не беда, что реставрировали ее сами немцы, аккуратно возвращая старые покрытые почерневшие камни в новый фасад — главное, что на вершине церкви «особенный» железный крест.

Себастиан Фейдт, пастор церкви Фрауенкирхе: «Автор креста имеет семейную историю, его отец был одним из пилотов бомбардировщиков, которые напали на Дрезден».

Такой же патриота своей страны, как и Артур Харрис по прозвищу «мясник», тот что командовал налетом, тот что спустя много лет в интервью заявит — действовали безупречно.

Артур Харрис: «Если бы я вернулся в то время, я бы поступил точно также, не сомневаюсь в этом».

Это ему «мяснику Харрису» как раз и поставили памятник в Лондоне, о котором рассказывал Бьорн Хирштайн. Но для старика с алюминиевым жетоном в руке, пережившего бомбардировки настоящий искореженный жаром и помятый памятник стоит внутри Фрауенкирхе крест, который нашли под руинами. Как и для всех взявшихся за руки в этой 30000-ной цепочке людей. Стоящих с плакатами, где блокада Ленинграда и атака Дрездена — в одном ряду военных преступлений. В цепочке, где-то и дело звучит немецкая поговорка: Alles vergeht, Wahrheit besteht — все проходит, правда остается.