«Было какое-то дело»: о чем Пиманов общался с бывшей женой за день до смерти

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 75 0

Экс-супруга телеведущего поддерживала с ним теплые и доверительные отношения.

О чем Алексей Пиманов общался с бывшей женой перед смертью

MK.RU: бывшая жена Алексея Пиманова общалась с телеведущим за день до его смерти

Бывшая жена телеведущего Алексея Пиманова общалась с ним за сутки до его смерти. Об этом сообщает издание MK.RU со ссылкой на знакомых семьи.

По их словам, журналист Валентина Пиманова поддерживала с бывшим супругом теплые и доверительные отношения. Накануне его смерти она связывалась с ним по деловому вопросу. Собеседники пояснили, что в разговоре не было ничего необычного — он прошел в привычной спокойной форме.

Как рассказали близкие, если бы у телеведущего были проблемы со здоровьем или самочувствием, он, вероятно, поделился бы этим с бывшей супругой. Однако, по их словам, никаких тревожных сигналов в тот момент не было, поэтому новость о его смерти стала для нее неожиданной.

«Валя сказала, что у нее было к Леше какое-то дело, он ей часто помогал, и она поддерживала его. Если бы Леше было плохо, он бы непременно Вале рассказал о своих опасениях, у них были доверительно отношения», — рассказала подруга Алексея.

По словам знакомых семьи, несмотря на развод, Пимановы сохранили близкие отношения. Их связывали годы совместной жизни и общая дочь.

Ранее, писал 5-tv.ru, сын Алексея Пиманова Денис рассказал о последней беседе с отцом.

