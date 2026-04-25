«Все в порядке»: сын Бориса Щербакова опроверг слухи о проблемах с сердцем отца

Светлана Стофорандова
Ранее появилась информация о том, что актер отказался от части мероприятий именно из-за ухудшения здоровья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий опроверг слухи о проблемах с сердцем у отца. Об этом он заявил ТАСС.

«Нет, с ним все в порядке. Самочувствие хорошее», — заявил Василий.

Еще в конце прошлого года появилась информация о том, что 76-летний актер якобы отказался от участия в крупных мероприятиях именно из-за ухудшения самочувствия и проблем с сердцем, перейдя только на короткие выступления.

Щербаков снялся в более чем 160 фильмах и сериалах, среди которых «Легенда № 17», «Солдаты», «Гостья из будущего» и «Красная королева».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что летом 2025 года актер сломал шейку бедра. Он поскользнулся на мокром полу у себя дома, упал и ударился о кафель. Артиста отвезли в НИИ имени Склифосовского, где провели операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Щербаков чувствовал себя хорошо и начал быстро восстанавливаться, так как хотел скорее вернуться к привычной жизни.

«Все в порядке»: сын Бориса Щербакова опроверг слухи о проблемах с сердцем отца
