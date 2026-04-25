Шанс есть: астроном допустил существование внеземных цивилизаций

Астроном Назаров: контакт с внеземным разумом вполне возможен

Существование внеземных цивилизаций за пределами Солнечной системы возможно. Об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров в беседе с РИА Новости.

«Контакт с внеземной цивилизацией возможен. Другие цивилизации должны существовать. Другие планетные системы есть, другие планеты есть, почему бы на них не возникнуть другой жизни и другой цивилизации? Это вполне возможно», — отметил астроном Сергей Назаров.

Однако повзаимодействовать с инопланетным разумом пока не получается из-за отсутствия необходимых технологий и методов, которые позволили бы подтвердить наличие жизни за пределами Солнечной системы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что марсоход НАСА, исследующий планету в рамках миссии космического агентства, сделал снимок, на котором пользователи заметили странный объект, напоминающий НЛО. Фото было опубликовано на официальном сайте НАСА, однако агентство решило оставить ситуацию без комментариев.

