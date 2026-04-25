В Якутии умер Герой России Алексей Петров

В Якутии скоропостижно скончался Герой России Алексей Петров. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в канале мессенджера МАКС.

По его словам, Петров был человеком большой силы духа и проявил себя как мужественный боец, оставаясь верным воинскому долгу и своим товарищам.

«Это тяжелая утрата для всей Якутии. Алексей Рафаэлович, был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа», — написал глава республики.

Петров участвовал в специальной военной операции (СВО) с 2024 года, служил в составе 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Во время боев он получил тяжелые ранения, однако продолжал выполнять задачи с болью на протяжении восьми дней, нанося противнику значительный урон. В результате полученных травм он лишился обеих ног.

За проявленное мужество и героизм Петрову было присвоено звание Героя России в июле 2025 года. После возвращения к мирной жизни он активно поддерживал сослуживцев, встречался с семьями погибших и участвовал в общественной деятельности. По словам главы региона, его пример показывал, что значит стойкость и сила характера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.