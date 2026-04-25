Собянин рассказал о работе школ для приемных родителей в Москве

Собянин: в Москве открыто 18 школ приемных родителей

Москва продолжает развивать систему поддержки детей-сирот, устраивая их в семьи. На данный момент около 16 тысяч таких детей уже живут в приемных семьях, тогда как в учреждениях остаются менее тысячи. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.

Городские власти оказывают приемным родителям комплексную помощь, которая состоит, в том числе из выплат и льгот. Также в российской столице действует специальная программа, в рамках которой семьям, принявшим не менее пяти детей, предоставляют жилье на время участия в проекте. При этом имеются в виду случаи, когда среди детей есть подростки старше десяти лет, дети с инвалидностью или родные братья и сестры.

Данные об усыновлении в Москве

В этой программе приняли участие десятки семей, которые взяли на воспитание более 400 детей.

Уточнялось, что ситуация существенно изменилась за последние 15 лет. Доля детей, которых воспитывают в семьях, выросла в 1,3 раза, а число тех, кто остается в учреждениях, заметно сократилось — в 4,7 раза. Теперь почти 95% детей-сирот живут в семьях.

Для тех, кто пока не нашел семью, в столице работают центры содействия семейному воспитанию. Всего таких учреждений 11. В них создают условия, приближенные к домашним, чтобы дети могли развиваться и социализироваться.

Школы для подготовки приемных родителей

После достижения совершеннолетия город обеспечивает выпускников жильем, если у них нет собственной квартиры или она непригодна для проживания. Такие квартиры получили около 900 человек в 2025 году. Кроме того, специальные службы помогают молодым людям адаптироваться к самостоятельной жизни и освоить необходимые навыки.

К тому же в столице развивают систему подготовки приемных родителей. Для этого открыты 18 специальных школ, в которых будущие опекуны получают консультации по юридическим, медицинским и психологическим вопросам, а также учатся взаимодействовать с детьми.

Кроме того, реализуются социальные проекты. Например, инициатива «Давай дружить!» помогает исполнять желания детей-сирот и подростков в сложной жизненной ситуации, а программа «Серебряное наставничество» объединяет пожилых москвичей и детей для совместного досуга и общения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.