108 дней и ночей, освободившие Венгрию

Когда задумываешься о событиях тех лет, то понимаешь, что в погоне за какими-то сиюминутными политическими целями сильные мира сего, особенно те, кто громче всех ратует за человечность и справедливость, готовы идти на самые жуткие военные преступления. Они оправдывают себя тем, что война все спишет. Это ведь оттуда, из тех времен рождаются попытки сначала скрыть историю, а потом и вовсе ее переписать.

Поэтому так важно сохранить правду. И мы не устанем об этом рассказывать в каждой программе. Так же, как это делают в нашем министерстве обороны, где регулярно рассекречивают документы военной эпохи.

На этой неделе мы узнали подробности освобождения Будапешта. Эта операция стала одной из самых тяжелых для нашей армии в Восточной Европе. Кровопролитное сражение продолжалось более трех месяцев. Советские войска потеряли 80 тысяч человек. Примечательно постановление Госкомитета обороны СССР, в котором черным по белому прописано — не менять экономическое и политическое устройство Венгрии. Мы пришли сюда, как освободители, а не как завоеватели, подчеркивается в документе.

Или вот еще. Первым делом после освобождения наши войска приступили к разминированию города. Не пошли дальше, не оставили это на откуп освобожденным венграм. Понимали, что у горожан нет сил, знаний, специалистов. Понимали, что если бросят, не сделают это, то мирные жители продолжат умирать, а бесценные памятники архитектуры будут разрушены.

Историческая миссия бойцов Красной армии, и они это понимали, от рядового до генерала, не просто освобождение, но и сохранение наследия для потомков. Наши отцы и деды воевали и шли вперед не ради себя и не ради руководства армией или страной, а ради следующих поколений, чтобы они могли жить. Именно поэтому мы и победили.