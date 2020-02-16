Путин обозначил основные цели развития экономики России

В эту среду президент России озвучил главные задачи власти в экономической сфере на ближайшее будущее. Ситуация сложилась таким образом, что накопленные в России резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Об этом он заявил на совещании в Кремле.

Пришло время подвести итоги прошлого года и оценить тенденции наступившего. ВВП страны растет. В 2019-м инфляция сократилась до трех процентов. На уверенно низком уровне находится безработица. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов. Это, кстати, абсолютный рекорд за все 12 лет его существования. Понятно, что все эти факторы обеспечивают нам стабильность. А еще, что важно, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам на глобальном уровне. Теперь вот на этой базе нужно обеспечить развитие и задать необходимые для нашей экономики темпы.

«В этой связи, основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России. Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций — это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране», — заявил на совещании Владимир Путин.

Также сейчас крайне важно в полном объеме обеспечить финансированием все ранее заявленные социальные планы. Потому что нельзя забывать о ключевой задаче — повышении уровня доходов россиян. Ведь именно улучшению качества жизни людей посвящены национальные проекты. И пока Россия движется в правильном направлении. Так, например, темпы жилищного строительства в стране впервые за четыре года преодолели тенденцию к падению. Об этом в понедельник Путину должил глава Минстроя Владимир Якушев.

В 2019-м ввели в строй 80 с лишним миллионов квадратных метров. А что касается расселения аварийного жилья, то этот показатель перевыполнен в шесть раз. Помогла совместная работа с регионами. Министр заверил, что до 2024 года проблема будет закрыта. Новому кабинету министров, кстати уже поручили усилить работу с регионами для привлечения инвестиций и создания площадок для новых производств и мощностей. Примеры успешной реализации этой политики тоже есть. На Таймыре сейчас реализуется один из приоритетных проектов «Роснефти» — «Восток-Ойл», который будет обеспечивать грузопоток по северному морскому пути.

«Порядка новых 100 тысяч рабочих мест, Владимир Владимирович. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно», — заявил на личной встрече в Кремле главный исполнительный директор, председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», — подытожил президент.

По словам главы «Роснефти», интерес к проекту активно проявляют индийские и западные партнеры. Общий объем инвестиций — более десяти триллионов рублей.