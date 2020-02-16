Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?

5-tv.ru публикует список женских имен, обладательницы которых, по мнению астрологов, на протяжении всего 2020 года не будут испытывать дефицита в везении.

Варвара

Женщины с таким именем зачастую являются сильными и нередко встают на сторону слабых. По сути, они готовы защищать всех. В 2020 году обладательницы этого имени могут даже получить за это неплохое вознаграждение.

Светлана

Нареченные этим именем — дамы целеустремленные. Светланы никогда не упустят своего и идут вперед точно к цели. Наступивший год даст реальную возможность достигнуть желаемого результата и наметить путь к новым свершениям. Все получится, благодаря упорству и вере в себя.

Наталья

Натальи от природы имеют задатки для реализации самых смелых идей и начинаний. Несмотря на это, для решения некоторых вопросов придется пойти, что называется, по головам. Готовность к данной мере принесет заветные плоды.

Елена

Хрупкие обладательницы имени Елена располагают огромной внутренней силой. Эти женщины абсолютно не боятся проблем. Они воодушевленно строят ветряные мельницы и впоследствии сами же их разрушают. На протяжении 2020 года удача будет к ним благосклонна.

Александра

Сильный характер изо дня в день помогает Александрам идти по жизни. Чтобы фортуна повернулась к вам лицом, не забывайте твердо стоять на своем. Это качество позволит в 2020 году реализовать поставленные задачи.

Дарья

Дарьи, как никто, имеют необходимые предпосылки для подъема по карьерной лестнице вплоть до руководящих постов. Заложенная природой харизма, желание развивать коммуникативные навыки и обаяние будут способствовать в решении множества вопросов. В текущем году вы с легкостью проявите лидерские качества.

Полина

Обладательница имени Полина — олицетворение позитива. Нареченные так женщины способны понять других людей и найти с ними общий язык. В 2020 году на вас могут снизойти материальные блага.

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