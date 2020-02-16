Три человека погибли в ДТП в Мордовии

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека в Мордовии. Четверо пострадавших в аварии госпитализированы.

Трагедия произошла неподалеку от села Пензятка в Лямбирском районе республики Мордовия.

Известно, что детей среди пострадавших в аварии нет. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, полиция выясняет обстоятельства ДТП с шестью погибшими под Тамбовом.