Три человека погибли в ДТП в Мордовии
Четверо пострадавших в аварии госпитализированы.
Фото: www.globallookpress.com
В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека в Мордовии. Четверо пострадавших в аварии госпитализированы.
Трагедия произошла неподалеку от села Пензятка в Лямбирском районе республики Мордовия.
Известно, что детей среди пострадавших в аварии нет. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, полиция выясняет обстоятельства ДТП с шестью погибшими под Тамбовом.
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