Три человека погибли в ДТП в Мордовии

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Ниса Мурзанаева
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Четверо пострадавших в аварии госпитализированы.

Фото: www.globallookpress.com

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека в Мордовии. Четверо пострадавших в аварии госпитализированы.

Трагедия произошла неподалеку от села Пензятка в Лямбирском районе республики Мордовия.

Известно, что детей среди пострадавших в аварии нет. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, полиция выясняет обстоятельства ДТП с шестью погибшими под Тамбовом.

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