Полиция выясняет обстоятельства ДТП с шестью погибшими под Тамбовом

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На федеральной трассе Р-22 «Каспий» микроавтобус вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шердюков, 5-tv.ru

Полиция выясняет обстоятельства страшной аварии под Тамбовом. На федеральной трассе Р-22 «Каспий» микроавтобус вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Шесть человек погибли. Водитель фуры находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти погибших в этой страшной аварии. От столкновения грузопассажирская Газель загорелась.

Предварительной причиной произошедшего стало нарушение правил дорожного движения (ПДД).

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