Полиция выясняет обстоятельства ДТП с шестью погибшими под Тамбовом
На федеральной трассе Р-22 «Каспий» микроавтобус вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шердюков, 5-tv.ru
Полиция выясняет обстоятельства страшной аварии под Тамбовом. На федеральной трассе Р-22 «Каспий» микроавтобус вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.
Шесть человек погибли. Водитель фуры находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти погибших в этой страшной аварии. От столкновения грузопассажирская Газель загорелась.
Предварительной причиной произошедшего стало нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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