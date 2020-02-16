Два человека ранены при нападении в храме Николая Чудотворца в Москве
Неизвестный ворвался в храм во время службы с ножом и напал на людей прямо у алтаря.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Два человека ранены при нападении в храме Николая Чудотворца в Москве. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Инцидент произошел на улице Бакунинская в Басманном районе столицы. Сообщается, что неизвестный ворвался в храм во время службы с ножом и напал на людей прямо у алтаря.
В настоящий момент подозреваемый 1993 года рождения задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Причины нападения также устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека получили ранения при нападении в храме в Москве.
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