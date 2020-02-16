Два человека ранены при нападении в храме Николая Чудотворца в Москве. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел на улице Бакунинская в Басманном районе столицы. Сообщается, что неизвестный ворвался в храм во время службы с ножом и напал на людей прямо у алтаря.

В настоящий момент подозреваемый 1993 года рождения задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Причины нападения также устанавливаются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека получили ранения при нападении в храме в Москве.