Два человека ранены при нападении в храме Николая Чудотворца в Москве

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Ниса Мурзанаева
Срочная новость 363

Неизвестный ворвался в храм во время службы с ножом и напал на людей прямо у алтаря.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Два человека ранены при нападении в храме Николая Чудотворца в Москве. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел на улице Бакунинская в Басманном районе столицы. Сообщается, что неизвестный ворвался в храм во время службы с ножом и напал на людей прямо у алтаря.

В настоящий момент подозреваемый 1993 года рождения задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Причины нападения также устанавливаются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека получили ранения при нападении в храме в Москве.

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