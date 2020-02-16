Напавшего на алтарников в московском храме сняли на видео

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 551

Мужчина ворвался в храм во время службы с ножом и ранил двух человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует запись, на которой снят мужчина, который предположительно совершил нападение на двух алтарников в храме Святителя Николая в Москве. Пострадавшими оказались

  1. Мягков А.,
  2. Слюсарев В.

Оба пострадавших сейчас госпитализированы. Ножевые ранения пришлись одному в руку, другому в плечо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о том, что стала известна личность злоумышленника. Нападение, по предварительной информации, совершил 26-летний Ефимов Е. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину.

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