В МВД прокомментировали нападение с ножом в столичном храме

В МВД прокомментировали нападение с ножом в храме Николая Чудотворца. Предварительно, неизвестный в капюшоне, очках и медицинских перчатках ворвался в помещение во время службы и нанес ножевые ранения двум людям прямо у алтаря. Подозреваемый задержан.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшие госпитализированы. Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации 5-tv.ru, пострадавшими оказались двое алтарников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека получили ранения при нападении в храме в Москве.