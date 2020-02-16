Москвичка погибла на конкурсе по поеданию пирожных

Жительница Москвы погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Вместе со своими друзьями она посетила бар Killfish в Нижнем Сусальном переулке, где в тот момент проводились соревнования. 23-летняя девушка решила испытать свою удачу и попробовала побороться за победу, однако состязания закончились трагически.

По словам очевидцев, москвичка лидировала и, чтобы закрепить свою отрыв от соперников, взяла сразу несколько пирожных и разом положила себе в рот. После этого конкурсантка и подавилась. Посетители бара немедленно вызвали скорую помощь. По предварительным данным, прибывшие на место медики констатировали смерть девушки.

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