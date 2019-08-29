В Рязани соревнования по парашютному спорту чуть не закончились трагедией

Соревнования по парашютному спорту в Рязани едва не закончились трагедией. Во время прыжка у одного из участников не раскрылся основной купол.

На кадрах видно, как порыв ветра привел к неконтролируемому вращению, стропы запутались, и спортсмен камнем полетел вниз. Но не растерялся: достал нож, срезал основной парашют и воспользовался запасным.

Все произошло за считанные секунды. Команда экстремала до приземления даже не подозревала о ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном ДТП в центре Санкт-Петербурга. Водитель KIA на большой скорости впечатал люксовый Mercedes в дом. Чудом не оказалось даже пострадавших.