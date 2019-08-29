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  4. В Рязани соревнования по парашютному спорту чуть не закончились трагедией

В Рязани соревнования по парашютному спорту чуть не закончились трагедией

, 7:42 Эфирная новость 38

Во время прыжка у одного из участников не раскрылся парашют.

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Фото, видео : Oleksandr Rupeta / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Соревнования по парашютному спорту в Рязани едва не закончились трагедией. Во время прыжка у одного из участников не раскрылся основной купол.

На кадрах видно, как порыв ветра привел к неконтролируемому вращению, стропы запутались, и спортсмен камнем полетел вниз. Но не растерялся: достал нож, срезал основной парашют и воспользовался запасным.

Все произошло за считанные секунды. Команда экстремала до приземления даже не подозревала о ЧП.

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