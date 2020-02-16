Российская певица Анита Цой восхитила поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. На снимке звезда позирует в роскошном платье в пол черного цвета. Ее левое плечо оголено, а линия талии выразительно подчеркнута, благодаря крою одежды.

Глядя на фигуру артистки, фанаты заметили, что она сильно похудела. Еще недавно Цой жаловалась на проблемы с лишним весом, и уже сейчас продемонстрировала великолепные формы, пишут «Дни.ру».

«Опять похудела?»

«Схуднула!» — отметили фолловеры.

Instagram @anitatsoy

Впрочем, большинство юзеров не смогли оторвать глаз от бесподобного образа исполнительницы. Им настолько понравилось ее платье, прическа и макияж, что от комплиментов было удержаться трудно.

«Какое роскошное платье!»

«Анита, очень стильно и просто потрясающе выглядите!»

«Образ обалденный!»

«Восточная королева! Класс!» — восторгались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой призналась в шалостях перед зеркалом.