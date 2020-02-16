«Восточная королева!» — похудевшая Анита Цой очаровала фанатов
Поклонники не смогли пройти мимо изумительного снимка звезды в роскошном наряде, опубликованного в Instagram.
Фото: Instagram @anitatsoy
Российская певица Анита Цой восхитила поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. На снимке звезда позирует в роскошном платье в пол черного цвета. Ее левое плечо оголено, а линия талии выразительно подчеркнута, благодаря крою одежды.
Глядя на фигуру артистки, фанаты заметили, что она сильно похудела. Еще недавно Цой жаловалась на проблемы с лишним весом, и уже сейчас продемонстрировала великолепные формы, пишут «Дни.ру».
«Опять похудела?»
«Схуднула!» — отметили фолловеры.
Впрочем, большинство юзеров не смогли оторвать глаз от бесподобного образа исполнительницы. Им настолько понравилось ее платье, прическа и макияж, что от комплиментов было удержаться трудно.
«Какое роскошное платье!»
«Анита, очень стильно и просто потрясающе выглядите!»
«Образ обалденный!»
«Восточная королева! Класс!» — восторгались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой призналась в шалостях перед зеркалом.
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