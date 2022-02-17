Никола Студеный: что можно и нельзя делать 17 февраля

17 февраля (4 февраля по старому стилю) православная церковь вспоминает святого Николая.

Кто такой Никола Студеный

Настоящее имя почитаемого святого — игумен Николай Студит или Николай Исповедник. Он жил в Константинополе в VIII–IX веках в Студийском монастыре. Но в народе монаха быстро прозвали созвучным словом Студеный, да и дата его почитания приходится как раз на холодный, студеный февраль. При жизни Николай Исповедник подвергался сильным религиозным гонениям за защиту икон.

По приказу византийского императора Льва V Армянина монаха вместе с преподобным Феодором Студитом арестовали, жестоко высекли и бросили в тюрьму. Лишь спустя шесть лет после смерти императора они были освобождены, но все равно подвергались преследованиям в связи со сменой правителей и их взглядами на иконопочитание.

Несмотря на тяготы, Николай в течение всей жизни продолжал проповедовать и нести людям слово Божие, за что был вознагражден даром исцеления.

Приметы на 17 февраля

Иней на Николу — к хорошему урожаю;

Лес почернел — жди оттепели;

Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.

Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.

Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.

Связан ли Никола Студеный с никольскими морозами

В феврале, как известно, нередкими бывают сильные морозы — говорят, что зима не хочет уступать дорогу грядущей весне. Считается, что почти каждый год именно 17 февраля крепчает мороз. Об этом свидетельствуют поговорки:

Никола Студеный — на мороз тороват.

Студеный день — шубу снова надень.

На Студеного Николу снегу навалит гору.

Никола Студеный — волчий сват, маковый закат.

В связи с этим возникает путаница. Имя Николая Студита нередко ассоциируют с никольскими морозами. Однако это ошибочный вывод. Никольские морозы приходятся на конец года и названы так в честь святого Николая Чудотворца (19 декабря — Николин день).

Традиции на 17 февраля

В этот народный праздник молятся святому Николаю об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия, телесной слабости и болезней поджелудочной железы и желудка.

Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание обращали на сны.

В этот день женщины старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей.

Никола Студеный — волчий сват

На Руси за византийским святым закрепилось необычное прозвище — волчий сват.

Считалось, что в это время в лесах проходят звериные свадьбы. Чтобы ненароком не встретить «брачующихся» волков или лисиц, люди старались вообще 17 февраля не выходить за калитку. Предки говорили: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».

Что нельзя делать на Николу Студеного

В народе верили, что на Николу Студеного нельзя ходить в лес, охотиться, а также отправляться в дальнюю дорогу — пути не будет. Но если возникла неотложная причина, молились святому Николаю. Особо суеверные не выходили на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.

Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать. Иначе удача отвернется, а все злое вернется сторицей. Также 17 февраля не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и что нельзя делать 18 февраля, в день Агафьи Коровницы.