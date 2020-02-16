Детей застреленной в Селятино женщины отдадут под опеку родственникам

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Алиса Маркова
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В одном из рабочих общежитий многодетный отец на глазах у ребенка убил жену, а затем покончил с собой. В семье — пятеро детей.

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Дети застреленной в подмосковном Селятино женщины находятся с бабушкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

«Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой» — сказала уполномоченный.

Известно, что супруги воспитывали пятерых детей, из них четверо — несовершеннолетние.

«Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку», — добавила Мишонова.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности трагедии в рабочем поселке Селятино, где мужчина застрелил свою жену, а потом покончил с собой на глазах у ребенка.

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