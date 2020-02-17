«Доброта — это не лошизм»: Седокова в черном порассуждала о хороших девочках
Певица выложила фото в платье с глубоким декольте и перечислила то, что в себе ненавидит.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Пост Анны Седоковой, посвященный себе и другим «хорошим девочкам», восхитил ее подписчиков в Instagram. Певица выложила фото в черном платье с экстремально глубоким декольте и пышными перьями от плеч до груди. Страстный наряд подошел бы для исполнения латинских танцев, но звезда приберегла его для другого — он помог обратить внимание на то, что она написала.
«Я ненавижу себя за то, что мне неловко сказать ненавижу. Ненавижу, когда пытаюсь доказать всем, что я хорошая. Ненавижу глупые разговоры, алчных людей… И это нормально», — заявила Седокова.
Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала, что в прошлом родители внушали ей быть хорошей девочкой, чтобы ее хвалили. Но как доброту в себе нужно принимать и ярость, считает Анна. Каждая дама имеет право кого-то не любить, и за это не стоит извиняться.
«Хорошая девочка не должна быть всепрощающей дурочкой. Хорошая девочка может быть сильной и дерзкой!» — заключила артистка.
Поклонницы согласились с написанным на все сто. А фанаты из числа мужчин не рискнули перечить уверенной в себе красотке с таким вырезом и притягательным взглядом.
«Золотые слова от королевы»;
«Аня, ты настоящая! И это главное»;
«Ты прекрасная женщина! И живешь той жизнью, которую хочешь! Ты шикарна!» — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа.
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