Центробанк планирует изменить основания для блокировки счетов

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Карина Бернтгольц
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Перечень критериев сомнительных операций не меняли с момента их появления в марте 2012 года.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Demian Stringer

Центробанк намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, влекущих к блокировке счета. Перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления в марте 2012 года. На данный момент, как отмечает ФАН, планируется не только исключить некоторые из более ста существующих условий, но и добавить новые.

Так, из списка критериев блокировки счета предлагается удалить операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Кроме того, могут быть исключены «нестандартные и сложные» расчеты.

Среди нововведений обсуждается внесение в перечень регулярного снятия средств физлицами, если деньги поступают от компании или индивидуального предпринимателя. Также могут быть добавлены пункты, касающиеся компаний, проводящих сделки с криптовалютой или расчеты наличными за различные услуги.

При этом новый список оснований для блокировки счетов не является окончательным. Банки могут дополнить его другими пунктами с учетом специфики работы финансово-кредитных организаций и особенностей совершаемых операций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк вернет нулевые тарифы для банков за P2P-переводы — безналичные платежи между физическими лицами в интернете.

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