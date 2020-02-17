Центробанк планирует изменить основания для блокировки счетов
Перечень критериев сомнительных операций не меняли с момента их появления в марте 2012 года.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Demian Stringer
Центробанк намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, влекущих к блокировке счета. Перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления в марте 2012 года. На данный момент, как отмечает ФАН, планируется не только исключить некоторые из более ста существующих условий, но и добавить новые.
Так, из списка критериев блокировки счета предлагается удалить операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Кроме того, могут быть исключены «нестандартные и сложные» расчеты.
Среди нововведений обсуждается внесение в перечень регулярного снятия средств физлицами, если деньги поступают от компании или индивидуального предпринимателя. Также могут быть добавлены пункты, касающиеся компаний, проводящих сделки с криптовалютой или расчеты наличными за различные услуги.
При этом новый список оснований для блокировки счетов не является окончательным. Банки могут дополнить его другими пунктами с учетом специфики работы финансово-кредитных организаций и особенностей совершаемых операций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк вернет нулевые тарифы для банков за P2P-переводы — безналичные платежи между физическими лицами в интернете.
Нашли ошибку?