ЦБ вновь отменит комиссию за переводы по номеру телефона. Что это значит?

Центробанк вернет нулевые тарифы для банков за P2P-переводы — безналичные платежи между физическими лицами в интернете. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Российская газета».

По словам представителя финансового регулятора, Банк России планирует ввести беспроцентную комиссию на ближайшие два года. Таких же действий ЦБ ждет от всех кредитных организаций.

При этом Скоробогатова допускает, что отдельные банки, несмотря на утвержденные 0%, все же оставят минимальный сбор в 1-1,5%. Подобное случалось и в первый год работы Системы быстрых платежей. С такими действиями Центробанк намерен бороться.

Льготный срок для банков-участников Системы быстрых платежей истек с января. Вскоре после этого часть банков ввела комиссии за переводы с карты на карту. Отсюда регулятор поставил вопрос о возвращении к платежам на беспроцентной основе.

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