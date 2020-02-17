Элтон Джон потерял голос и расплакался во время выступления

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Певец не смог продолжить концерт в Новой Зеландии из-за проблем со связками.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Imagespace; 5-tv.ru

Элтон Джон сорвал концерт в новозеландском Окленде. Прямо во время выступления у него пропал голос. Певец начал хрипеть, извинился и покинул сцену. При этом он не смог сдержать слез. Уходила британская поп-звезда под аплодисменты тысяч поклонников.

Позже певец вновь извинился за сорванный концерт и объяснил, что у него диагностировали пневмонию. Повлияет ли болезнь на программу прощального мирового тура 72-летнего исполнителя, пока не известно.

В Окленде у Элтона Джона были запланированы еще два выступления, после чего он должен был поехать в Австралию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал о конкуренции с Элтоном Джоном из-за дизайнерской одежды.

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