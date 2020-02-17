«Королева!» — Наоми Кэмпбелл разгорячила фанатов откровенным снимком
Знаменитость выложила кадр в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @naomi
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приятно удивила поклонников откровенным снимком. Пикантный кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
«Черная пантера» доказала подписчикам, что в свои 49 лет она невероятна сексуальна и притягательна. Знаменитость не постеснялась обнажить грудь, лежа в постели.
«Воскресное селфи», – подписала снимок звезда.
Многомиллионная армия фанатов пришла к выводу, что снимок взорвет сеть. Восхищенные поклонники засыпали комплиментами легендарную модель.
«Великолепная женщина»;
«Прекрасная!»;
«Что в постели, что на подиуме — ОГОНЬ»,
«Королева!»;
«Невероятная красотка» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной.
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