«Королева!» — Наоми Кэмпбелл разгорячила фанатов откровенным снимком

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Мия Субботина
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Знаменитость выложила кадр в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @naomi

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приятно удивила поклонников откровенным снимком. Пикантный кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Черная пантера» доказала подписчикам, что в свои 49 лет она невероятна сексуальна и притягательна. Знаменитость не постеснялась обнажить грудь, лежа в постели.

«Воскресное селфи», ­– подписала снимок звезда.

Instagram @naomi

Многомиллионная армия фанатов пришла к выводу, что снимок взорвет сеть. Восхищенные поклонники засыпали комплиментами легендарную модель.

«Великолепная женщина»;

«Прекрасная!»;

«Что в постели, что на подиуме — ОГОНЬ»,

«Королева!»;

«Невероятная красотка» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной.

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