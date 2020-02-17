Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приятно удивила поклонников откровенным снимком. Пикантный кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Черная пантера» доказала подписчикам, что в свои 49 лет она невероятна сексуальна и притягательна. Знаменитость не постеснялась обнажить грудь, лежа в постели.

«Воскресное селфи», ­– подписала снимок звезда.

Instagram @naomi

Многомиллионная армия фанатов пришла к выводу, что снимок взорвет сеть. Восхищенные поклонники засыпали комплиментами легендарную модель.

«Великолепная женщина»;

«Прекрасная!»;

«Что в постели, что на подиуме — ОГОНЬ»,

«Королева!»;

«Невероятная красотка» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной.