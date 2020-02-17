Житель Омска убил и расчленил приятеля в День святого Валентина, сообщает региональный СК. Инцидент произошел вечером 14 февраля в квартире одного из домов на 3-ей Железнодорожной улице.

По версии следствия, 51-летний омич пригласил в гости 60-летнего бездомного знакомого. Мужчины решили скоротать День влюбленных за бутылкой спиртного. В ходе застолья хозяин схватил нож и вонзил в приятеля. Когда пострадавший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник отрезал ему голову и попытался избавиться от останков. В этот момент в кухню зашла возлюбленная омича и, увидев страшную картину, вызвала полицию.

Подозреваемого задержали. На допросе мужчина признался, что убил приятеля в ходе спора «на слабо». В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».