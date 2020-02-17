Известный актер Алексей Маслов пропал в Москве

Бывшая жена известного российского актера Алексея Маслова сообщила правоохранительным органам о его исчезновении. По словам Марии Буровой, мужчина ушел из дома 10 февраля и обещал звонить. Последний раз он вышел на связь 15 февраля. Он набрал номер бывшей супруги, однако ответа не получил, после чего выключил мобильный телефон.

Коллеги сообщили, что 16 февраля артист на работу не вышел. В социальных сетях также не появлялся. По словам Буровой, после ухода из дома Маслов стал злоупотреблять спиртными напитками.

К поискам актера подключилась полиция. Стражам порядка удалось установить, что звезда сейчас находится в Москве в одном из домов на Измайловском шоссе. Информация уточняется.

Алексей Маслов — известный российский актер. Его фильмография насчитывает десятки кинокартин. Среди них — «Знак беды», «Темное царство», «На белом коне».

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