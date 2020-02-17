Концертный директор прокомментировал состояние Гуфа, сломавшего два ребра

Концертный директор рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Эдгар Кеосаян прокомментировал отмену всех концертов музыканта, запланированных в феврале, в том числе в Саратове.

По словам Кеосаяна, ничего особенного не произошло.

«Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально», — заверил он.

Концертный директор добавил, что 6 марта концерт Гуфа состоится в Мурманске.

Ранее на странице артиста во ВКонтакте появилось сообщение о «форс-мажоре».

«У Гуфа сломались два ребра, в силу чего он не может выступать. По этой причине, все концерты, которые были запланированы на февраль — отменяются», — пояснили организаторы.

Они также принесли извинения от лица рэпера и его команды, и заверили, что все, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены.

В январе Гуф вызвал на поединок дзюдоиста и политика Дмитрия Носова.