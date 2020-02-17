Концертный директор прокомментировал состояние Гуфа, сломавшего два ребра
Эдгар Кеосаян рассказал, когда рэпер вернется на сцену.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: Instagram @therealguf
Концертный директор рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Эдгар Кеосаян прокомментировал отмену всех концертов музыканта, запланированных в феврале, в том числе в Саратове.
По словам Кеосаяна, ничего особенного не произошло.
«Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально», — заверил он.
Концертный директор добавил, что 6 марта концерт Гуфа состоится в Мурманске.
Ранее на странице артиста во ВКонтакте появилось сообщение о «форс-мажоре».
«У Гуфа сломались два ребра, в силу чего он не может выступать. По этой причине, все концерты, которые были запланированы на февраль — отменяются», — пояснили организаторы.
Они также принесли извинения от лица рэпера и его команды, и заверили, что все, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены.
В январе Гуф вызвал на поединок дзюдоиста и политика Дмитрия Носова.
Нашли ошибку?